Acompañada en todo momento por Adrián Tello, la de Torrecilla de Alcañiz se ha mostrado más tranquila después de haber pasado todo un calvario anteriormente: "He llorado lo que no está escrito. Bajé con muchísimo miedo al quirófano y se me caían las lágrimas", ha explicado acerca de los instantes previos a su operación mientras ha mostrado las primeras imágenes de su rodilla tras la intervención.