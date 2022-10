Diego Pérez y Lola Mencía llevan meses lanzándose todo tipo de acusaciones mutuas y echando más leña a su particular guerra por la custodia de su perro Horus. Ahora, el cántabro y la finalista de 'Supervivientes' han protagonizado un tenso reencuentro público año y medio después de su ruptura en ' La isla de las tentaciones '. Un inesperado encuentro en el que, para sorpresa de todos, no han tardado en saltar la chispas entre ellos .

Desde que decidieran decirse adiós tras su aventura en República Dominicana, Diego y Lola no se han perdido de vista. Por mucho que hayan querido pasar página y dar el carpetazo definitivo a su historia, el tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' y la de León siguen unidos por un estrecho lazo: su mascota .

Aunque en estos últimos meses les hemos visto enfrentándose y enzarzándose a través de las redes sociales, donde han desengranado todos los detalles de la batalla judicial por la custodia de su perro, no ha sido hasta hoy que les hemos podido ver juntos otra vez. Ha sido en 'Celebrity Game Over', el reality de mtmad donde Diego y Lola han vuelto a verse las caras en un encuentro de lo más incómodo en el que no han tardado en saltar las chispas entre ellos.