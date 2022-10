Isaac Torres asegura que Lucía Sánchez no le ha avisado de que se ha puesto de parto: "Ni un mensaje"

Lobo ha hecho un vídeo para contarle a sus seguidores que había descubierto que su hija, una niña a la que llamarán Mía, está ya de camino gracias a que sus fans le han mandado un aluvión de mensajes avisándole de que la que fuera concursante de 'Baila conmigo' había subido un story anunciando que se había puesto de parto. "Gracias por los mensajes. Sí, Lucía está en el hospital. Gracias por decírmelo porque, en teoría, habíamos quedado en que me tenía que llamar cuando pasara, pero yo no sé nada, no me ha llamado ni ha mandado ningún mensaje", le ha reprochado públicamente Isaac a la gaditana.