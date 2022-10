Diego Pérez tiene un tatuaje relacionado con Lola: el significado de este detalle que todavía les une

Ha sido en ' Celebrity Game Over ', el reality de mtmad donde hemos conocido este inédito detalle que todavía les recuerda los bonitos momentos que compartieron antes de que su relación se rompiera definitivamente. ¿Qué se esconde detrás de ese tatuaje?

La encargada de fijarse en este detalle ha sido Amor Romeira que no ha tardado en hacer la pregunta que todos se estaban haciendo dentro de la casa. Con la boca abierta se han quedado al conocer lo que hay detrás de ese tatuaje que sigue luciendo Diego Pérez y que es una muestra de que, de algún modo, sigue unido a Lola.

Aunque les hemos visto durante estos meses llevando una verdadera batalla judicial por la custodia de su perro, no ha sido hasta su entrada en 'Celebrity Game Over' que pueden empezar a partir de ahora a tenderse puentes. Siendo esta la primera ocasión en la que se han visto las caras, no era de extrañar que, salvando el detalle del tatuaje, haya estallado la tensión entre ellos.