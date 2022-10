Ya está aquí papá: Isaac Torres se planta en Cádiz para conocer a Mía, su hija en común con Lucía Sánchez

Isaac Torres lamenta que Lucía Sánchez no le haya avisado del nacimiento de su hija y se planta en Cádiz para conocer a Mía. La exparticipante de ' La isla de las tentaciones ' ha dado a luz esta madrugada y el esperado acontecimiento ha pillado al padre en la otra punta del país.

Lucía advirtió de las personas que estarían con ella durante el parto y el nombre de Isaac no figuraba en la lista . No obstante, siempre dejó claro que jamás se negaría a que el padre de su niña (por muy mal que se lleve con él) la conociera.

Entre contracción y contracción, Lucía no se ha acordado de avisar al progenitor de su hija. Algo que no ha sentado nada bien a Isaac, que tal y como advirtiera mientras su ex se encontraba en el hospital trayendo al mundo a su niña, su intención era coger el primer tren con destino a Cádiz para conocerla.