Isaac Torres viaja durante toda la noche y llega a Cádiz para conocer a Mía: Ya está aquí papá

Ahora sí. Después del revuelo generado tras el nacimiento de Mía , Isaac Torres se planta en Cádiz para conocer a su hija . El que fuera tentador de 'La isla de las tentaciones' acaba de llegar a la provincia andaluza para ver por fin a la hija que acaba de tener junto a su ex, Lucía Sánchez.

Después de criticar públicamente a la madre de la criatura por no haberle avisado de que estaba de parto, Isaac hacía una declaración de intenciones. " Mañana voy a pillar un tren a Cádiz a primera hora para estar allí", decía. Pero no lo hizo.

Mientras tanto, Lucía se prepara para recibir el alta hospitalaria e irse por fin a descansar a casa con su pequeña. " Nos dan el alta . Estoy super hinchada y he dormido dos horas desde que nació Mía, pero megafeliz".

La peluquera ha preferido no pronunciarse al respecto e intentar obviar la polémica que ha generado su ex en torno al nacimiento de su hija en común. Aunque jamás se ha negado a que este conozca a la pequeña, Lucía tenía claro que este no estaría en el parto de su hija. Y así ha sido.