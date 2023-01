Laura Casabela no se arrepiente de haber ido a ' La isla de las tentaciones '. Aunque la experiencia fue algo tortuosa para ella, la influencer lo mira ahora con distancia y considera que le ha servido para crecer como persona. Tras dar carpetazo a su relación sentimental y haber iniciado un nuevo romance, la de Alicante ha explicado cómo se lleva en la actualidad con Valeria Ardila, tentadora de Mario González .

La propia Laura Casabela lo ha confirmado en su perfil oficial de Instagram, donde ha explicado cómo se lleva actualmente con la que fuera la soltera preferida de Mario . Ya habiendo dado por zanjada su historia de amor (y locamente enamorada de su pareja ), la de Alicante es capaz de mirar con otros ojos a Valeria. Tanto, que no ha dudado en dedicarle públicamente unas preciosas palabras que no han pasado desapercibidas para los seguidores de 'La isla de las tentaciones'.

Algo que ambas han dejado atrás, enterrando el hacha de guerra y consiguiendo entablar una bonita relación. "A día de hoy con Valeria me llevo bien, me parece muy buena niña. Ella no tiene culpa de nada. Al final, los únicos culpables de todo lo que pasó allí éramos él y yo", ha explicado Laura Casabela, que ha aprovechado la oportunidad para mandarle "un besito" público a la tentadora de Mario González, y la joven que un día fuera su 'contraria' en 'La isla de las tentaciones'.