Susi Jiménez cuenta que ha estado a punto de ahogarse: "Lo he pasado muy mal"

La integrante de 'Los Gipsy Kings' ha explicado en un directo en Instagram el mal rato que ha pasado

Susi Jiménez ha revelado que le pidió ayuda de su marido, Iván Silva, porque se había atragantado con la comida

Susi Jiménez ha revelado en un directo que ha hecho en Instagram desde su casa en Plasencia junto a su marido, Iván Silva, y la hija que ambos tienen en común, Libana, que ha estado a punto de ahogarse. La participante de 'Los Gipsy Kings' y su pareja han explicado cómo vivieron el angustioso momento y han protagonizado un rifirrafe durante la conversación pública con sus fans porque ella considera que él no le había prestado la suficiente atención.

La hermana de La Rebe ha contado que lo pasó "muy mal" en el momento en el que sentía que se ahogaba y que le tuvo que pedir ayuda a su marido, al que le ha reprochado que no fuera lo suficientemente atento y que se marchara poco después del incidente. "Yo te he ayudado, porque nada más que he visto que te estabas ahogando he ido a sacártelo, pero no salía", ha contado entonces Iván, revelando así que Susi se había atragantado con la comida y que él le hizo la maniobra de Heimlich.

"¡No me has ayudado! ¡No!", ha gritado la hija de Marisol Vargas y Dani Jiménez al escuchar esas palabras del padre de su bebé, ante lo que él ha replicado que no era cierto y que ella no debería haberse ido "corriendo" hacia el patio: "Yo te decía que entrases dentro, porque hacía mucho frío". La influencer negaba constantemente con la cabeza y le ha confesado que no le ha parecido bien que cuando ella ha sido capaz de sentarse, ya sin la preocupación por el atragantamiento, él se ha marchado de casa.