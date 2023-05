Laura Matamoros, preocupada por la operación de su hijo pequeño: "Estoy angustiada"

Este tipo de operaciones son relativamente comunes dentro de la cirugía pediátrica y se hacen cuando el niño tiene el lagrimal obstruido y no han funcionado los masajes en la zona para abrirlo. Se hacen de manera ambulatoria, por lo que los niños pueden volver a casa el mismo día de la intervención si no existe ninguna complicación y la llevan a cabo oftalmólogos pediátricos. Laura Matamoros sabe esta información y ha resaltado en sus stories que se trata de una "pequeña intervención", pero ha confesado que no puede ocultar su angustia al pensar que su "bebé" está en quirófano.