Primeras palabras de Fabiola Martínez tras las declaraciones de Chabeli Navarro sobre su aborto

Fabiola alegaba que "siempre, todo el tiempo" ha sido "educada y correcta" con la prensa, pero que su paciencia ha llegado al límite y que no quiere atender más a los periodistas porque no desea hablar sobre la vida privada de Bertín Osborne, el hombre con el que compartió su vida durante 18 años: "Nunca es suficiente y no es mi vida, ¡es que no es mi vida! No tengo nada que decir, nada que decir, absolutamente nada".