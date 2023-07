Gabriela Guillén reacciona al testimonio de Chabeli Navarro diciendo que Bertín Osborne le animó a abortar

Gaby, como la llama de forma cariñosa Bertín, se ha mostrado muy sorprendida ante el testimonio de la amiga de Amor Romeira y se ha limitado a comentar que no era consciente de que la revista 'Lecturas' había publicado esta entrevista, por lo que repetía constantemente que no quería hacer ningún tipo de declaración: "No he visto nada, pero gracias. No voy a comentar nada. No sé de qué estáis hablando porque no he visto nada. No voy a hablar, de verdad".