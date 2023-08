Era el pasado miércoles 16 de agosto cuando Adara Molinero se convertía en portada de la revista 'Lecturas' , enseñando su casa y gritando su amor a los cuatro vientos por el sobrino de Pocholo. Así hablaba la ganadora de la última edición de 'Gran Hermano VIP' sobre él: "Estoy ilusionada, siento cosas muy fuertes" . "¿Estás enamorada?", le preguntaban. "Sí, no se lo he dicho. Creo que son los miedos", respondía ella tajante.

Sí, estoy enamorada, no se lo he dicho

Además, la que fuera azafata de vuelos también explicó cómo empezó a sentirse atraída por él en 'Supervivientes' . "Hubo un día que dormí con él y eso me gustó. A él le pasaba lo mismo. Había contacto físico, espalda contra espalda . Salimos de la isla y en el hotel empezó a haber más acercamiento. Cada vez más...no sé qué me pasó. Le abrazada mucho todo el rato. A día de hoy sigo asimilándolo. Tengo miedo", expresaba con total honestidad.

En cuando a su química, lo que Adara sentía era "una atracción brutal", pero sin duda lo que terminó de conquistarla fue su forma de tratarla. "Me trata increíble, como a una princesa, se preocupa mucho por mí. Es supercariñoso. Tiene un montón de detalles. Nunca me han tratado así", reconocía en la entrevista. Y, en cuando a lo que más le gustaba de él: "que sea tan alegre, tan activo, me vuelve loca. Es muy culto, nunca me canso de tener una conversación con él".