Irene Rosales manda un mensaje a Isa Pantoja y Asraf Beno tras su boda

Irene Rosales reacciona a la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno . La exconcursante de ' GH Dúo' ha sido preguntada por la que sin lugar a dudas ha sido una de las bodas más mediáticas del año. Su enlace, marcado por la ausencia de la madre y el hermano de la novia , no deja de generar titulares. Preguntada por la prensa, la sevillana se pronuncia y manda un mensaje a los recién casados.

La mamá de Ana y Carlota Rivera ha sido, como siempre, cauta. Y aunque ha confirmado que esas invitaciones jamás llegaron, no ha querido revelar si, en caso de haberlas recibido, su marido hubiese aceptado o declinado la invitación. "Yo no te puedo contestar a eso. No lo sé", asegura sin querer hablar por boca de su marido.