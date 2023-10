Jorge Javier Vázquez explica por qué lloró al escuchar el discurso de Anabel Pantoja en la boda de Isa y Asraf

Jorge Javier Vázquez ha ejercido como padrino en la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno , un papel que le ha gustado mucho desempeñar, pues no llevaba a una novia al encuentro con su chico desde que acompañó a su hermana Ana en ese paseíllo hace ya más de veinte años. "Lloré mucho durante el enlace", ha confesado e l presentador de 'Supervivientes' en su blog de la revista 'Lecturas', en el que ha revelado la causa por la que comenzó a llorar: el discurso de Anabel Pantoja .

La prima de la novia fue la única representante de los Pantoja presente en la ceremonia, pues Isabel Pantoja, la madre de Isa, no acudió al evento y ni siquiera habló con su hija los días previos al enlace; tampoco estuvo allí su hermano, Kiko Rivera, ni su cuñada, Irene Rosales; y sus tíos Agustín y Juan se desconoce si estaban invitados, aunque se presupone que no porque la influencer dejó de tener relación con el primero cuando era una adolescente y nunca ha hablado del segundo.

El catalán ha explicado que, a partir de ese momento, no dejó de llorar en toda la ceremonia, pues se encadenaron discursos de lo más emotivos, como el de los hermanos de Asraf, Monsif y Anuar Beno: "Hablaron con una sinceridad absolutamente conmovedora. Estaban tan nerviosos que no podían controlar el temblor de las manos y a duras penas enlazaban una frase con otra". Para el presentador, todos los discursos rezumaban "verdad" y el sentir que no había ni una gota de artificio en la felicidad que allí se vivía le hizo estar profundamente emocionado durante toda la tarde.