Pocas veces una imagen ha dado tanto de qué hablar y Adara Molinero no se esperaba que una fotografía junto a su pequeño Martín fuese a ser el centro de todas las miradas. La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ defiende a su hijo tras recibir una oleada de críticas por llevar las uñas pintadas . La influencer saca las garras por su pequeño y no duda en aclarar su opinión al respecto.

Por último, Adara Molinero concluye su defensa argumentando: "No he pedido opinión de sus uñas y si a alguien no le gusta que no mire". Eso sí, no ha dudado en dar ‘me gusta’ a los comentarios positivos, que han sido muchos, los cuales destacan su gran labor como madre. Algo que sus seguidores siempre señalan es que la exsuperviviente es un ejemplo a seguir en lo que se refiere a la educación de su hijo, incluso uno de los mensajes de uno de ellos hizo que la influencer se emocionase profundamente.