Fani Carbajo acude a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid dispuesta a empaparse de las últimas tendencias. El cuerpo de la exconcursante de ' Supervivientes ', que se encuentra embarazada de su segundo hijo - el primero en común junto a Fran Benito - ya ha empezado a cambiar y en su silueta ya se intuyen las primeras curvas premamá. Acostumbrada a llevar ropa muy ceñida al cuerpo, la exparticipante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' ha tenido que buscar una alternativa para acudir a la Semana de la Moda con un look tras el que ha recibido una oleada de aplausos y también alguna crítica.

"Aunque no os lo creáis, todo lo que tengo o me aprieta mucho y voy incómoda o no era bonito para ir al evento", ha señalado a través de sus historias efímeras de Instagram, en las que Fani explica cómo tuvo que irse "corriendo" a Rivas-Vaciamadrid para hacerse con la prenda.