Melody desvela cómo se siente al actuar embarazada: "Estoy cantando y noto las patadas del niño"

'Umbrella' de Rihanna era el tema elegido por la cantante para representar la década de los 2000 para su generación, los 'Cassettes', un reto para ella que como bien explicaba siempre suele cantar en español, pero esto no hacía que se le resistiera para nada.

Melody, acompañada de un vestuario y un escenario de lo más sorprendentes, se marcaba otra gran actuación, dejando a todos sus compañeros completamente maravillados. "Me he sentido muy bien, cómoda , es un tema muy bonito y creo que hemos hecho una puesta en escena que nadie se esperaba. Estoy contenta", aseguraba ella al terminar.

"Qué pasada, enhorabuena" , le decía Esperansa Grasia . "Los numerazos que se marca esta mujerona. Quiero ir a un concierto tuyo", eran las palabras de Maverick para su compañera y Marta Sánchez también le decía algo: "Yo fan de ella hace muchos años, sabes que te admiro una barbaridad, es que eres de otro planeta. Con tu barriguita, con el humo que no se sabía donde estaba la tarima, estábamos todos aquí sufriendo porque no eres una, sois dos . Le echas un valor, te metes en las canciones de una manera que nos dejas embobados".

Ante las palabras de Marta, Melody decidía apuntar algo: "Las mujeres ahora que yo estoy viviendo esta etapa tan bonita tengo que decir que tenemos dos huevos bien puestos. Es que es muy fuerte, es que estoy cantando y el niño me está haciendo así ". Refiriéndose a que nota las patadas de su bebé en la tripa ante su embarazado.

"Seguro que me va a salir muy feliz porque estar en un programa así, cantar en un directo y compartir con ustedes y con todos nuestros compañeros que son una maravilla...", afirmaba la cantante y Lara Álvarez añadía algo: "Y estar dentro de una diva así, eso también es un privilegio, no me digas...".