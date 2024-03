Noemí Salazar aclara si ya es sorda tras su grave pérdida de audición: "Es degenerativo"

Se trata de un problema que, tal y como ella misma ha manifestado en numerosas ocasiones, le "angustia y le agobia" , pues no es capaz de entender con claridad cuando le hablan en situaciones comunes. Como, por ejemplo, en el supermercado cuando le hablan los cajeros.

"No soy sorda al cien por cien. Tengo un oído creo al 70% de pérdida de audición y el otro por ahí anda, pero cien por cien no. Esto es degenerativo y cada vez va a más... pero no", ha comentado la exparticipante de 'Los Gipsy Kings' y concursante de 'GH VIP'.