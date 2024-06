Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se convertirán en padres de su primer hijo en diciembre. La hija de Terelu Campus , de 24 años, y el hijo de Mar Flores, de 31, reconoce que el embarazo les vino "de sopetón", era algo que no se esperaban, pero jamás pensaron otra vía que no fuera la de traer al mundo a su bebé. Ahora, la pareja prepara todo para su llegada y ya saben la educación que le van a dar a su hijo .

Aunque el hijo de Mar Flores considera que no podrán saberlo hasta que no llegue el momento de la verdad, sí que han reflexionado para '¡Hola!' sobre el rol que ejercerán como padres . Cuando les preguntan si optarán por una educación "recta" o más permisiva , Carlo Costanzia responde que un "cincuenta cincuenta" . Pero Alejandra Rubio tiene una teoría: "Yo voy a ser mucho más mandona que Carlo" , comenta entre risas.

" Los dos me han inculcado la educación y los principios , pero, al ir avanzando todos, también le inculcaré cosas mías ", puntualiza Costanzia. En lo que respecta a Alejandra Rubio, ella no tiene tan clara la respuesta sobre lo que ha aprendido de su madre y de su abuela . "No sé qué contestar, pero sé que le voy a dar la mejor educación ", zanja la colaboradora de 'Así es la vida'.

En lo que sí se ha explayado más es hablando sobre sus preocupaciones como madre primeriza. "Me preocupa todo. Sinceramente, no me he puesto a pensar en exceso porque sé que me voy a agobiar muchísimo. Cuando nazca el bebé, iremos aprendiendo, que nadie nace con un manual de madre", ha contado Alejandra Rubio, que le ha dedicado a Carlo Costanzia unas emotivas palabras ahora que su embarazo se ha hecho público.