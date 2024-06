La también influencer, de 34 años, nacida en Las Palmas de Gran Canaria, ha desvelado esta operación secreta a través de su perfil oficial de Instagram. "No os habéis dado cuenta de nada" , ha celebrado la madre de Bastian y Bosco , en común con Joseph, su expareja. La experta en medicina estética se sometió a su primera operación de pecho en 2019 , retransmitiéndola en sus redes sociales . Ahora lo que ha hecho ha sido una modificación de la misma, lo que ha facilitado todo el proceso.

Tal y como ha contado la que fuera concursante de 'Supervivientes', se operó un viernes y el domingo ya estaba entrenando . "Pero ya sabéis que yo soy muy rara", ha comentando, dejando claro que no es ejemplo de nada, que cada cuerpo es un mundo y que, por supuesto, "siempre hay que seguir las recomendaciones médicas" y respetar los tiempos de descanso y postoperatorios.

En aquella operación, Carla Barber se puso prótesis de 200 cc. Ahora, la modelo y exMiss España 2015 ha aumentado el tamaño de sus prótesis mamarias y se las ha recolocado. "Tenía 200 cc y el doctor me ha puesto prótesis de 225 cc. También me ha levantado el pecho. Ha sido una cirugía en la que el bolsillo ya estaba hecho porque ya me había operado. Ha sido simplemente un recambio de prótesis", ha explicado la doctora, que tiene varias clínicas de estéticas en España, donde pone en práctica su conocido método de los tres puntos.