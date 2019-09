Carla Barber 'Supervivientes' emite su operación de pecho en directo: "Asepsia total y empezamos"

Con varios publicaciones en Instagram stories, en los que se la puede ver en la mesa de quirófano y completamente dormida, la doctora e influencer ha enseñado cómo ha sido su intervención. Unas impactantes imágenes en vídeo que no han pasado desapercibidas para su legión de seguidores.

Pero no ha sido el único retoque al que se ha sometido porque Carla también se ha retocado la nariz: "En la nariz hemos limado un minibultito que me había salido hace 4-5 meses".

"Siempre había tenido el pecho bastante bien, sin embargo se había caído un poco y había perdido volumen en el polo superior (la parte de arriba) además el tamaño había disminuido desde que estuve en 'Supervivientes' y no volvió a estar igual desde entonces", son los motivos por los que Carla ha explicado que se ha operado.

El duro postoperatorio de Carla Barber tras su intervención de aumento de mamas

Y con una imagen y un escrito tras la operación, Carla Barber ha explicado cómo se encuentra tras la intervención a la que se ha sometido. "Dos hermanas, unos meses de diferencia pero la misma cirugía y el mismo médico, nuestro “cirujano plástico de cabecera” como le llamamos nosotr@s: el @drfernandezblanco", ha comentado la ex concursante de 'Supervivientes'.

Así, la doctora también explicado las secuelas que está sufriendo tras su operación de aumento de mamas: "Hoy es la primera noche tras el aumento de mamas... ¿CÓMO ESTOY?:

- Dolor de espalda después de estar todo el día tumbada sin poder tumbarme de lado ni boca abajo.

- Dos drenajes (botellitas con tubos insertados dentro de cada pecho) para estar seguros que no hay sangrado interno.

- Pipi en un chato porque no puedo levantarme de la cama hasta mañana.

- Eso sí, FELIZ porque todo ha salido bien y por cada mensaje de ánimo y apoyo que he recibido de todos ustedes!", ha explicado en una imagen en la que se le ve con el torso vendado.