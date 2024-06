Tamara Gorro abre un debate sobre la educación de sus hijos: "Es mi opinión"

En el silencio de la noche y en ese tiempo que Tamara Gorro se ha dedicado exclusivamente para ella, esta ha sido sincera y ha dado su punto de vista acerca de un tema que puede traer controversia. "Es mi opinión" , ha defendido ella ante todo, destacando que ella "no quiere ser ejemplo de nada" y que esto es solo como ella actúa y está gestionando la crianza de sus hijos.

Voy a hacer uno de esos vídeos reflexivos e intensos o sinceros directamente. Cuando yo decidí ser mamá e inicié esa gran lucha por conseguirlo, me puse una única condición y era educarlos. "Educarles, ¿qué significa para mí?", ha escrito Tamara Gorro para a continuación exponer lo que ella siente con respecto a este tema. " Educarlos es estar con ellos . Baños, cenas, acostarles, pasar las malas y buenas noches, colegios, deberes, pasar tiempo con ellos, darles la cena... Todo, aunque tenga ayuda porque tengo ayuda, pero hacerlo yo, estar con ellos yo", ha puntualizado.

Para poder encontrar sus válvulas de escape, Tamara Gorro confía en la ayuda de su madre. "Si no fuera por ella, yo no podría irme por ahí ni un día a cenar. Repito lo que he dicho antes, aunque tenga ayuda, estoy yo. Soy incapaz de dejar a mis hijos durmiendo con una niñera o alguien que cuide a mis hijos. Es algo que confieso", ha revelado y sabiendo que estas palabras pueden causar revuelo, Tamara Gorro las ha matizado.