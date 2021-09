Los amores de Adara Molinero tienen algo en común: de su relación con Pol a su ruptura con Rodri

Los caminos de Adara Molinero y Rodri Fuertes se cruzaron por primera vez hace cinco años, cuando ambos ingresaban en las filas de la decimoséptima edición de 'GH', donde rápidamente empezaron a surgir las primeras atracciones. Beatriz Retamal , la flamante ganadora de la edición, no tardó en confesar que le hacía 'tilín' el madrileño, pero, sin embargo, él aseguraba no sentir lo mismo hacia su compañera. ¿El motivo? En las primeras semanas de concurso, Rodri no se había fijado en 'Naranjita' , como era conocida Bea dentro de la casa, sino en otra habitante de Guadalix de la Sierra: Adara.

"He vivido durante tres años una experiencia muy bonita, muchos recuerdos, muchas cosas buenas, he vivido cosas que en la vida pensé que iba a vivir o al menos de esa manera, muchas sensaciones que al final siempre las voy a recordar pase lo que pase. Me quiero recordar con todas esas cosas buenas, todos esos momentos ", escribía por aquel entonces el exconcursante de 'Gran Hermano' en sus redes sociales.

Al parecer, el triángulo que se gestó en la decimoséptima edición del 'reality' no estaba resuelto y los madrileños sobrepasaron la línea de la amistad, aunque no fue hasta julio del año pasado cuando ella tomó la decisión de confirmar quién ocupaba realmente su corazón. "Hoy oí hablar otra vez del mismo tema. Me sonó aburrido de tanto oír lo mismo y antiguo... muy muy antiguo. Hoy he decidido dejarlo atrás. Por última vez hablaré y os diré que no me pronunciaré más sobre aquella historia (la última) que ya acabó. He comenzado una nueva vida con personas que me quieren y os juro que empezar de cero me dio muchísimo miedo, pero mereció la pena y ahora soy feliz", escribía por aquel entonces la 'influencer', dando 'carpetazo' definitivo a Gianmarco y confirmando lo que era un secreto a voces.