Adara Molinero y Rodri Fuertes no podrían estar más enamorados. Aunque fueron muchos los que aseguraban que su relación no se trataba más que de un montaje, lo cierto es que los exconcursantes de ' Gran Hermano ' han demostrado que lo suyo es tan real como la vida misma. Tras más de nueve meses de noviazgo, el que fuera pareja de Bea Retamal ha gritado su amor a los cuatro vientos con un conmovedor mensaje que ha conseguido emocionar a la madrileña .

El influencer madrileño se ha desprendido de todos sus miedos y sin pensárselo dos veces ha sorprendido a su chica con una preciosa carta de amor sin precedentes que ha llegado directa al corazón de la Molinero. Y no es para menos, porque el ex de Bea no acostumbra a mostrar su faceta de novio romántico. Al menos, de cara a la galería.