Adara Molinero ha compartido su fotografía más íntima junto a Rodri Fuertes , su novio. La exconcursante de ‘ Gran Hermano ’, que el año pasado se convirtió en la ganadora de ‘GH VIP 7’, ha presumido de su relación con el madrileño a través de su perfil oficial de Instagram. La reacción de él no se ha hecho esperar y le ha dedicado unas preciosas palabras a su chica públicamente.

En la foto en cuestión, podemos ver a Adara y a Rodri abrazándose cariñosamente. Él está sin camiseta y ella agarra el móvil en su mano para retratar este precioso momento. Con un “más uno”, la ex de Hugo Sierra y Gianmarco ha querido dejar claro que suma un mes más a la preciosa historia de amor que está viviendo con su actual pareja.

El ex de Bea no ha dudado en reaccionar tras ver la bonita publicación que ha compartido su chica y lo ha hecho enviándole un mensaje con el que ha conseguido derretir a sus miles de seguidores. “Y los que quedan. ¿Podemos volver a Ibiza? Me encanta esta foto”, ha escrito en el tablón de comentarios del Instagram de su novia.