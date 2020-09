Adara Molinero cambia de look: "Sin cambio no hay mariposa"

Adara Molinero ha dejado muy impactados a todos con su nuevo atrevimiento. La ganadora de la última edición de ‘Gran Hermano VIP’ ha seguido a rajatabla eso de que “quien no arriesga, no gana”. La influencer se ha atrevido con un impactante nuevo look con el que ha dejado boquiabiertos a más de uno (incluido a Rodri).