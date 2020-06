Adara Molinero manda un mensaje a Mila Ximénez tras conocer que tiene cáncer de pulmón: "Tengo el corazón totalmente roto"

La ganadora de la última edición VIP de ‘Gran Hermano’ se ha tomado su tiempo, pero por fin ha llegado su particular homenaje a la periodista. A pesar de las discusiones y los rifirrafes que protagonizaron en un principio, Adara y Mila supieron encontrar el punto exacto de la balanza, formando una bonita amistad que las llevó juntas hasta la final del reality.

Por eso, su mensaje no podía faltar. La madrileña ha hecho un montaje de dos preciosas fotos en las que vemos a esta dupla cogidas de la mano fuertemente y riéndose con la intensidad que solo ellas saben. Unas significativas imágenes (capturadas en la gala final del concurso) que demuestran la bonita sintonía y la especial conexión que hay entre ellas.

El precioso mensaje de Adara tras conocer que Mila Ximénez tiene cáncer

La colaboradora de 'Sálvame', todo un ejemplo de valentía y coraje

Un precioso detalle que ha llegado directo al corazón de sus seguidores y seguramente también al de nuestra colaboradora, que en estos últimos días no ha dejado de recibir mensajes de apoyo y muestras de cariño.

“A mí un tumor de mierda no me va a parar la vida ni de coña (…) estoy asustada pero lo vamos a conseguir”, aseguraba Mila Ximénez en su programa entre lágrimas, con la voz entrecortada pero con mucha fuerza y ganas de luchar. La colaboradora de Telecinco -a través de esta emocionante llamada que dejó a todos sus compañeros con el corazón en un puño- ha demostrado una vez más que a valentía y coraje no le gana nadie.