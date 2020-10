Adara Molinero está encantada con su nuevo pecho y ha querido compartir su felicidad con todos a través de las redes sociales. La que fuera ganadora de ‘ Gran Hermano VIP ’ no puede estar más contenta tras haber pasado por quirófano y ha enseñado el resultado definitivo de su operación. Mostrándose muy ilusionada, la novia de Rodri Fuertes ha confesado cómo se siente.

Con estas palabras, la ganadora de ‘GH VIP’ se ha dirigido a todos sus seguidores, que no dejan de crecer desde su paso por la casa más famosa de Guadalix de la Sierra: “Buenas tardes, ¿veis mi cara? Lo dice todo. Ayer vi al doctor pero claro, no os lo conté porque tuve que ir a las nueve y luego me fui a cenar con Rodri”.