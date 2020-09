Adara Molinero posa con su hijo Martín y otras imágenes de la semana en redes

Pero nuestros vips, que saben muy bien cómo aprovechar las últimas semanas de verano, han estado on fire estos últimos días. Prueba de ello son estas fotos que te traemos a continuación: desde Adara Molinero posando junto a su hijo Martín , pasando por las increíbles excursiones de Lara Álvarez por la costa portuguesa hasta las fotos más hot de Sofía Suescun y Kiko Jiménez. No te pierdas las fotos más exitosas de la semana.

¿A quién no le ha robado el corazón esta foto? Porque a nosotros sí. La ganadora de 'GH VIP' ha posado junto a su hijo frente al espejo del baño y ha conseguido enternecer a su legión de seguidores. Con pañalito y chupete, el hijo de Adara Molienro y Hugo Sierra se acurruca con ternura en brazos de su mamá. ¡Se nos cae la baba! El pequeño Martín cumplirá el próximo mes de febrero dos añitos. ¡Está enorme!

¡Pero qué bien se lo está pasando nuestra compañera! Lara Álvarez se ha propuesto empezar el mes de septiembre por todo lo alto: recorriendo en autocaravana la costa portuguesa en la mejor de las compañías. Aunque la presentadora de 'Supervivientes' no ha querido desvelar la identidad de su afortunado acompañante, no tenemos más que fijarnos en el reflejo de sus gafas de sol para confirmar lo que ya es todo un secreto a voces. Al final va a ser verdad: una mirada vale más que mil palabras.

Es "oficial". El verano no acaba hasta que Sofía y Kiko no cierren el chiringuito. ¿Y qué quiere decir eso? Que mientras continúen sus bodys al sol, los días de sol y playa no tienen tregua. La parejita de moda se ha dejado ver con muy poquita ropa: ella, en tanga con estampado de leopardo y él, ¡con un bañador turbo! Qué suerte tienen algun@s...