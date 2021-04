Así es el hotel de lujo en el que se aloja la pareja de 'GH'

Aunque todavía estamos en el mes de abril, esta dupla de influencers ya ha dado el pistoletazo a su particular temporada de verano hospedándose en un complejo hotelero de cinco estrellas que no está al alcance de todos los bolsillos. Se trata del Hard Rock Hotel, que ofrece alojamiento por un precio va entre los 300 y los 800 euros, dependiendo de los servicios y las prestaciones de cada habitación.

"Este hotel es impresionante. Yo no he visto nada igual en toda mi vida. Y yo era azafata y he visto millones de hoteles, pero este parece una ciudad. La gente se tiene que trasladar con cochecitos. Es tan grande que hay sitios que todavía no hemos visto", ha reconocido la propia Adara, que ha deleitado a su legión de fans con un 'room tour' en el que ha grabado todos los rincones de la habitación: desde la cama, pasando por los espejos, la zona de descanso y, por supuesto, la terraza con vistas al resort.