Adara Molinero y Rodri Fuertes están más enamorados y felices que nunca . Desde que decidieran darse una nueva oportunidad, los exconcursantes de 'Gran Hermano' no dejan de celebrar su amor cada día. Su historia cada día está más afianzada y las campanas de boda parecen escucharse de fondo. Tanto es así, que la ganadora de 'GH VIP' ya sabe cómo será el vestido con el que diga 'sí, quiero' a Rodri Fuertes (cuando este le pida matrimonio, eso sí).

Aunque Fuertes se encuentra en un gran momento personal, el joven no ha podido evitar ocultado su miedo a un fracaso amoroso. A pesar de todo, según el citado medio, entre sus planes con Adara se encuentra 'hincar rodilla' muy pronto.

Una noticia que llena de alegría a la ganadora de 'Gran Hermano VIP', quien no se cansa de pedir a su pareja que le proponga matrimonio. "Estoy muy enamorada. Si por mi fuera me casaría mañana mismo ", confiesa.

La pedida aún no ha tenido lugar, sin embargo, Adara y Rodri ya han planeado muchos de los detalles de este esperado enlace entre los que fueran compañeros de edición de 'GH 17'. Una boda que – de finalmente producirse – se celebrará por el rito religioso. " Será por la Iglesia . Soy creyente, pero es por mi abuela", dice el hijo de Rosa Puch.

El secreto mejor guardado hasta que llegue el gran día será, como no podía ser de otro modo, el vestido de la novia. Un traje que Adara tiene en mente desde hace mucho tiempo y del que ha querido dar alguna que otra pista. "Sí, sería una novia clásica. Siempre me he imaginado con un vestido precioso, con la parte de abajo súper pomposa", afirma emocionada en esta entrevista.