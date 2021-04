La ganadora de 'GH VIP' ha enseñado a sus seguidores las ampollas en su pecho que la tienen preocupada

Adara Molinero está disfrutando con Rodri de unos días en Punta Cana en un resort de lujo

Adara Molinero pensaba que nada podría estropear su idílica escapada a Punta Cana junto a Rodri Fuertes, pero sin esperárselo se ha presentado un problema que la tiene intranquila. La exconcursante de 'Gran Hermano' ha querido compartir con sus seguidores la preocupación que tiene y que le está impidiendo disfrutar todo lo que desearía de su estancia en este paraíso. Y es que aún teniendo todo el cuidado posible, la influencer ha sufrido una especie de quemadura en la piel que le está provocando muchas molestias.

Esto no se debe solo a que desde que viese que en su piel algo estaba pasando se le quitasen las ganas de playa, sino que lejos de mejorar con los días, la exconcursante de 'GH VIP' está experimentando todo lo contrario. Tanto es así que Adara ha optado por tener el pecho completamente tapado y, no exponerse directamente ni al sol, ni al agua, ni a otros factores como la arena de la playa. Pero, por ahora, esos cuidados no le están dando resultado.

"Estamos en la piscina. Hoy pensaba que estaba un poquito mejor de la quemadura, pero me han empezado a salir como ampollas por todo el pecho y fatal", ha relatado a sus seguidores a través de sus historias de Instagram. Sin poder disimular que es algo que evidentemente le está preocupando y le está empañando este viaje que, en un principio era por trabajo con Rodri, se está convirtiendo en una pesadilla para la ganadora de 'GH VIP'.

Sin saber muy bien qué más hacer, tras confesar que no entiende por qué le ha pasado esto a ella al haber tomado en todo momento las precauciones correspondientes e indicar también que es la primera vez que le pasa, Adara se ha mostrado abatida y sin saber muy bien qué más hacer: "No sé por qué me ha pasado eso. He estado todos los días con camiseta, poniéndome protección y me ha dado dos minutos el sol antes y me ha salido todo eso".

Con sus seguidores Adara se ha desahogado y ha expresado lo que más desea en este momento: "Quiero que mi piel esté bien. Ya no sé qué hacer", ha escrito acompañando sus palabras angustiadas de una imagen en la que se puede ver las ampollas de las que la exconcursante de 'Gran Hermano' habla.

Hotel de lujo en Punta Cana

Antes de que se produjese este percance, los días en Punta Cana no podían ser para Adara y Rodri más inmejorables. Alojados en un resort del que ambos han presumido en redes, la pareja ha encontrado el lugar perfecto para la desconexión y para hacer sus demostraciones de amor (Rodri aprovechó este precioso enclave para dedicarle un romántico mensaje a su chica).

"Este hotel es impresionante. Yo no he visto nada igual en toda mi vida. Y yo era azafata y he visto millones de hoteles, pero este parece una ciudad", ha asegurado la influencer frente a su casi millón de seguidores en Instagram. Y no es ninguna exageración. El mágico lugar ubicado en Punta Cana es el Hard Rock Hotel, que ofrece alojamiento por un precio que va entre los 300 y los 800 euros la noche, en función de las características de cada estancia.