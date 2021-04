Aunque de momento ninguno de los dos se han atrevido a etiquetar su relación, lo cierto es que ambos parecen estar en una nube de la que no quieren bajar. Ella misma lo ha confirmado en este vídeo, en el que ha asegurado que ahora mismo se encuentra plenamente feliz. "Al principio me lo pensé mucho, pero no me arrepiento de nada", ha sentenciado la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' con una sonrisa de oreja a oreja, claro indicativo de que se encuentra atravesando una etapa de lo más satisfactoria de la mano de Isaac.