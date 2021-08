Adelina, 'La isla de las tentaciones', se despide desolada de su pequeño: "Desde ayer el cielo tiene otro angelito"

Adelina Seres no atraviesa su mejor momento. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' acaba de perder al que para ella era como su hijo, su perrito Duque . El can, de la raza Shih Tzu o 'shirzu' llevaba varias semanas enfermo y ha tenido que ser sacrificado. Un duro golpe para la influencer, quien llevaba desde principios del pasado mes de junio temiéndose lo peor.

Duque llevaba once años al lado de la ex de José Sánchez . En este tiempo, el perro había necesitado ser hospitalizad y, aunque públicamente Adelina y su actual pareja, Edu Neira, han mostrado su preocupación, el pronóstico de salud del animal era reservado. Este jueves, la pareja tomó la difícil decisión de dormirle para paliar su sufrimiento.

La modelo no ha podido dar más detalles, aunque sí su novio, para quien el perro también se había convertido en uno más de la familia, a pesar de no llevar un año saliendo con Adelina. "Se nos fue el p**o amo. Ya está descansando en paz. Esto fue la noche justo antes de dormirle. Nos dio todo su cariño hasta el último instante", escribe el bombero desde su casa, también en sus historias.

"Personalmente me has enseñado mucho. Jamás pensé que se podía querer tanto a una cosita tan pequeñita. Gracias, mi pequeño Dukesin, tus papis y family nunca jamás te olvidaremos, porque vivirás eternamente en nuestros corazones. Muchísimas gracias de corazón a todos, por tantísimos mensajes de ánimo y apoyo. Nos habéis ayudado muchísimo, de veras. Hemos sentido una gran fuerza de todos vosotros. Muchísimas gracias a todos", añade.

Por si fuera poco, Edu Neira ha querido compartir una publicación en su feed, en el que se ha despedido cariñosamente del perro de su novia y revelado algunas de sus fotografías favoritas con 'Dukesín', como cariñosamente llamaba a su Shih Tzu: "Descansa en Paz Dukesin❤️ Has sido y serás siempre el p*t* amo, el rey del barrio, el rey de los perrinis chiquitinis. Siendo tan pequeñito ¡¡¡eras tan grande!!! Te echaremos todos mucho de menos, vigila todo desde arriba, hasta que nos volvamos a ver. Millones de gracias por regalarnos tantos momentos maravillosos a @adelina.seres @mihaelaseres a mí y a toda la family. Nos has hecho mejores personas incluso, enseñándonos tu pureza y tu cariño y energía inagotables, aun estando tan malito, seguías dándonos lecciones, has luchado hasta el final como un jabato. Te querremos siempre. ADE Forever❤️ Adelina. Duke. Edu. P.D. De nuevo millones de gracias a todos por vuestro apoyo y amigos, nos habéis ayudado muchísimo de corazón! ❤️".