Adelina Seres y Edu Neira se han convertido en la pareja de moda de la temporada. Desde que oficializaran públicamente su historia de amor, la pareja de exconcursantes de ' La isla de las tentaciones ' no ha dejado de dar pasos agigantados en su relación. Tanto es así, que los enamorados ya se han ido a vivir juntos a una casa que están remodelando. Uno de los rincones más especiales de su nuevo hogar es el impresionante gimnasio que se han montado y que han mostrado al detalle en sus respectivos perfiles de Instagram.

¿Quién dijo que se tenga que ir al gimnasio para estar en forma? El que no lo hace es porque no quiere, y sino que se lo digan a Adelina y a Edu. Como buenos figurines que son, los tortolitos se han montado en casa su propio 'gym' en el que ejercitar cuerpo y mente de cara a la inminente temporada de verano.