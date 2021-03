"Bienvenidos a la jungla", es lo que dice el felpudo que hay en la entrada de la casa de Adelina Seres y Edu Neira y a ella es donde nos hemos adentrado. Los que fueran concursantes de 'La isla de las tentaciones' (en distintas ediciones) están muy felices con su nidito de amor y no han podido esperar más para enseñar cómo lo han dejado. "Hemos estado bastante tiempo invirtiendo en la decoración, teníamos muchas ganas de esto", ha sido cómo la pareja ha recibido a las cámaras.

Sin querer quitarse nada del mérito que les ha supuesto pensar en todos los detalles, los dos enamorados han confesado que han currado mucho para dejar el piso tal como lo querían y eso que todavía tienen cosas pendientes. Lo que está claro por sus palabras es que lo de Do it yourself se lo han tomado al pie de la letra y todos los rincones cuentan algo de su historia, tal como han mostrado en primicia en mtmad: