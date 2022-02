La que fuera novia de José Sánchez es una mujer nueva. Desde que comenzara su relación con Edu Neira, su vida ha dado un completo giro radical. Tanto es así, que hace unos meses la joven decidía volver a coger las riendas de su vida y empezar a tomarse en serio el deporte y las rutinas saludables.

Una decisión en firme en la que ha tenido que ver -y mucho- su nuevo compañero de vida, el bombero y extentador de 'La isla de las tentaciones'. Desde que se hiciera oficial su noviazgo, lo de Adelina y Edu Neira ha ido a la velocidad de la luz. Tras sus primeras citas y sus primeros besos, la pareja decidía dar el paso más importante: mudarse a vivir juntos.

Una casa que han ido amueblando poco a poco con cariño hasta hacer de ella el nidito de amor de sus sueños. Un hogar que, como no podía ser de otra manera, también tiene su gimnasio particular . Una sala de máquinas, equipada hasta el más mínimo detalle, donde Adelina ha aprovechado para ponerse en forma bajo la supervisión del bombero, que ha convertido en el entrenador personal de su chica.

"Cada día me he propuesto mejorar por dentro, por fuera y perseguir mi sueño. La disciplina, la concentración y mucha exigencia me han llevado a lograr cosas que daba por imposibles. Gracias a mi chico por el apoyo y por las fotos", ha escrito la exnovia de José Sánchez, que ha dejado a todos en shock con este posado.