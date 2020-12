La influencer se ha sincerado con sus fans y les ha contado que ha estado ausente durante los últimos días porque se le ha juntado la operación de pecho con las anginas. “He estado con fiebre durante días y me encontraba mal tanto a nivel físico como a nivel mental. Al estar con las defensas tan bajas, era incapaz de coger el móvil o levantarme de la cama”, ha expresado.

Adelina ha confesado que ha estado guardando reposo, sudando mucho y recuperándose de su intervención. “Las anginas ya se han ido, aunque sigo teniendo el cuerpo débil. Muchísimas gracias a todos los que me habéis escrito preocupándoos por mi estado de salud”, ha añadido.

Para terminar, la ex de José Sánchez ha dado la última hora sobre su estado de salud tras someterse a una mastopexia: “Llevo varios días sin tomar calmantes para los dolores de pecho porque han bajado bastante de intensidad y así no tomo tanta medicación. Cada vez me voy encontrando mejor”.