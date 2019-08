Alba Carrillo comparte un desnudo integral frente al espejo: "Prometí foto en bikini, pero no lo he traído"

"Prometí foto en bikini, pero no me lo he traído🤷🏼‍♀️ 👙🤦🏼‍♀️", ha escrito y por lo que se puede deducir por los comentarios, su olvido ha alegrado mucho a sus seguidores. "Hay distracciones que valen su peso en oro", "Brutal", "Cuerpazo", "Sin respiración me has dejado", han sido algunos de los piropos que Alba Carrillo ha recibido tras desnudarse completamente para el mundo.