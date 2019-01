Alba Casillas 'MyH' impresiona con un cambio de 'look': “Nueva vida, nuevo pelo”

Si hace unos meses os contábamos que la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' había encontrado de nuevo el amor , este no es el único cambio en su vida. Alba Casillas ha dicho adiós al rubio y ha posado con su nuevo look , de un color diferente al que lucía hasta el momento.

Con una media melena de color negro, Alba ha sorprendido a sus casi 300.000 seguidores con su nuevo look, dejado atrás las mechas rubias que llevaba durante los últimos mesesncantada con el resultado, la que fuera tronista de 'MyH' ha compartido su nuevo look con todos sus seguidores. "Negro. Nueva vida, nuevo pelo", ha comentado. ¿A qué se referirá la prima de Iker Casillas? ¿Qué otros cambios además del 'look' ha traído el nuevo año consigo para la extronista de 'MyH'? ¡Estaremos muy atentos!