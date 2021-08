El efecto de la operación no es inmediato pero, un meses después de pasar por quirófano, la influencer está encantada con el resultado. "Hoy hace un mes de la operación y estoy muy contenta. Los cuatro primeros días estuve un poco dolorida, pero hacía vida normal. Estoy divina y ha sido un postoperatorio muy bueno. No he tenido casi dolores. Estoy encantada con el resultado", ha expresado la extronista de 'MyHyV' en un vídeo que ha publicado 'Clínicas Diego de León' en Instagram.