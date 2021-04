Sabíamos que Barranco tenía un lado sensible, lo que no sabíamos era hasta qué punto podía llegar esta faceta de novio romántico. El que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha sorprendido a sus seguidores publicando en Instagram una emotiva carta con la que no solo ha emocionado a su chica , sino que han sido muchos los usuarios de las redes sociales los que han aplaudido este bonito gesto que el joven ha tenido con su novia públicamente.

Para más inri, esta no es la primera vez que la pareja no ha podido celebrar por todo lo alto una fecha tan importante. Sin ir más lejos, el pasado mes de abril (cuando cumplían su primer año) Barranco se encontraba a 8.000 kilómetros de distancia y luchando por sobrevivir en pleno Caribe. "El año pasado tuve que inventarme una comida romántica y, además, hacer como si estuvieras presente", ha recordado con cierta nostalgia.

Precisamente por eso -y para compensar este no cesar de contratiempos-, el extronista de 'MyHyV' ha gritado su amor a los cuatro vientos en forma de regalo y homenaje a su pareja. "Hago dos años con la mejor persona que he conocido nunca. Y sí, hoy hemos podido pasar el día juntos, hemos comido con cubiertos y no iba en taparrabos. Te quiero hoy y siempre, pequeña Carlita. Gracias por aguantarme tanto tiempo, no sé cómo puedes", ha finalizado poniendo la nota de humor a esta carta que ha acompañado junto a una foto de sus manos entrelazadas.