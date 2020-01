Alejandra Rubio habla sobre la ruptura entre Teresa Campos y Edmundo: "A mí la que me importa es mi abuela"

Alejandra opina sobre las críticas a Terelu de los colaboradores de 'Sálvame'

"Mi madre está muy bien, está genial", ha aclarado la nueva colaboradora, que asegura no tener conocimiento de las continuas críticas que recibe Terelu de sus antiguos compis de programa: "si los excompañeros de mi madre hablan o no, no lo sé porque no veo la televisión casi nada". Algo que la joven parece no está dispuesta a solucionar, tal y como ha comentado en la extensa entrevista. "Prefiero no saberlo, de verdad", ha dicho sincera.