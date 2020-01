Noemí Salazar ‘GH VIP’ sufre un percance con su coche: “He hundido la puerta al vecino”

"He tenido un golpe con el coche", ha empezado a contar a sus miles de seguidores la diseñadora de moda con un gracioso filtro de leopardo para quitar hierro al asunto. "Ha sido un rocecillo de nada", ha decidido tranquilizar a todo el mundo, especificando que ha sido algo pequeño ya que se imaginaba que esto saldría publicado. "Justo lo estoy sacando del aparcamiento, doy marcha atrás y pum", ha interpretado finalmente. Un percance que ha tenido nefastas consecuencias para el coche contrario: "he hundido la puerta al vecino".

La exparticipante de 'los Gipsy Kings' ha admitido que se encontraba "irritada" con lo ocurrido porque el coche era un regalo de reyes y estaba de estreno, pero ha agradecido a Dios el tener solo un pequeño arañazo después de este desagradable contratiempo. "Le he dado el parte, tengo seguro y no pasa nada”, ha asegurado tranquila mirando a cámara. La madrileña ha bromeado con lo ocurrido y ha encontrado la solución: "me voy a poner los sensores del aparcamiento porque si no me va a durar el coche dos días".