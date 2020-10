Alejandra Rubio ha conseguido revolucionar las redes sociales con su impresionante cambio de look. La hija de Terelu Campos, que nunca deja de sorprendernos con sus continuos cambios de imagen, ha dicho adiós a su larga melena pelirroja y ha reaparecido con el pelo naranja en su perfil oficial de Instagram.

La nieta de María Teresa Campos está encantada con su nuevo look y ha confesado que el peluquero ha tardado seis horas en conseguir que su pelo luzca radiante con este nuevo color. Mostrándose muy feliz, Alejandra ha señalado lo siguiente al ver el resultado final de su cambio de imagen: “Me encanta”.

Y es que, si hace tan solo unas semanas nos sorprendía tiñéndose el pelo de un llamativo tono rojizo, ahora lo ha hecho pasándose al color naranja. La hija de Terelu Campos no lo ha dudado ni un segundo y se ha puesto en manos de un profesional para cambiar de look nuevamente. Dos cambios de look en menos de un mes que dejan entrever lo mucho que le gusta a la influencer arriesgar con su imagen.