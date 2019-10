Alejandro Albalá se acuerda de Omar Montes en su cumpleaños y le manda un mensaje: "Alocao"

Pero la cosa no ha quedado ahí, no conforme con bailar 'Alocao', Alejandro no ha dudado en mostrar su apoyo público al que en algún momento fuera su enemigo. Dándolo todo a ritmo de su canción, sonando en la discoteca donde ha celebrado su cumpleaños, el exmarido de Chabelita ha mencionado al cantante para hacerlo partícipe del momentazo que estaba viviendo. ¿Seremos testigos de una próxima colaboración de los ahora amigos?

Los telecinqueros lo dan todo a ritmo de Omar Montes

Y es que el ex de Sofía Suescun no ha sido el único que está enganchado al nuevo tema del reggaetonero. Otros rostros telecinqueros también han caído rendidos tras el estreno de la nueva canción del ex de Isa P. Anna, la hija de Paz Padilla, no ha podido evitar contagiarse del pegadizo tema y bailar frente al espejo dándolo todo. Además, durante la celebración de su 30 cumpleaños, la influencer Dulceida también ha metido la canción del ganador de 'Supervivientes' en su setlist.