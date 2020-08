En un barco y muy acaramelados: Alejandro Albalá posa con su novia por primera vez

Parece que Alejandro Albalá está viviendo uno de los mejores veranos de su vida. ¿El motivo? Está enamorado de una nueva chica. Después de hacer nuestras propias investigaciones descubrimos a su novia hace unas semanas y publicamos todos los detalles en Outdoor, pero ahora el exconcursante de ‘GH’ ha posado por primera vez con ella. En un barco, en Marbella y muy acaramelados. Nadie puede negar que para el ex de Sofía Suescun e Isa Pantoja ‘love is in the air’. Pues a disfrutarlo, chico…