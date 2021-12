En todos estos años, Alejo Sauras no ha dejado de trabajar, tanto en cine, como en televisión y teatro. Entre sus últimos proyectos destacan la serie de Televisión Española, Estoy Vivo, la cual le ha valido para llevarse a casa un Fotograma de Plata y un Premio de la Unión de Actores y Actrices; y la obra teatral Edipo a través de las llamas, de la que recientemente se despedía.

La vida en este mundo le ha dado muchas alegrías y su carrera no parece estar abocada al fin. Sea como fuere, si en un futuro las cosas se torciesen o si él mismo decidiese apartarse de los escenarios, Alejo Sauras tiene claro a lo que le gustaría dedicarse.

"Estudié Electrónica de Comunicaciones y aprobé unas oposiciones de técnico de areonaves para Iberia. A mí siempre me ha apasionado la aviación y quería ser piloto. De hecho, ahora lo soy, porque de vez en cuando alquilo un avión y me doy un paseo. Tuve que estudiar bastante para sacarme el título, y lo hice gustosamente. No cuestan las cosas que nos gustan", contaba hace tiempo en una entrevista para El Periódico.