Alessandro Lequio lo ha pasado muy mal tras la muerte de su hijo Álex

Los últimos meses no han sido nada fáciles para el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’, que el pasado 13 de mayo perdió a su hijo tras dos años de dura lucha contra el cáncer que padecía. Cinco meses más tarde, no hay ni un solo día en el que Alessandro Lequio no se acuerde de su hijo, junto al que vivió numerosos momentos que jamás olvidará.