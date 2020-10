Su altura y su peso: las medidas de Álex Bueno tras experimentar un espectacular cambio físico

El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se defiende por "utilizar" su cuerpo para ganar dinero

Sin embargo, esta no es la única ocasión en la que Álex Bueno se ha visto obligado a defenderse por presumir de su espectacular transformación física. “No soy solo un físico. No soy un ‘ciclao’ descerebrado, no solo sirvo para levantar pesitas (…) Tengo mis estudios y he trabajado toda la vida”, dejaba claro hace unos días en otra de sus exitosas publicaciones.